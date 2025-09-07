В Кремле заявили об особых знаках внимания Си к Путину

Председатель КНР Си Цзиньпин с особым вниманием отнесся к президенту России Владимиру Путину во время визита в Китай, заявил в комментарии журналисту Павлу Зарубину помощник лидера РФ Юрий Ушаков.

По словам чиновника, со стороны китайских коллег и Си было много знаков внимания.

«Там было особое внимание, особое расположение и возможность хорошо, субстантивно, спокойно поговорить один на один», — сказал Ушаков.

Президент России Владимир Путин с 31 августа по 3 сентября посетил Китай с четырехдневным визитом. В рамках поездки политик приехал в город Тяньцзинь, где прошли саммиты ШОС и «ШОС плюс». Затем он отправился в Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и участвовал в торжествах по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Там у Путина прошли двусторонние встречи с другими мировыми лидерами. После Китая президент полетел во Владивосток на Восточный экономический форум.