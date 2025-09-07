Лавров объяснил тройное рукопожатие Путина с Моди и Си Цзиньпином

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил смысл тройного рукопожатия президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести».

В беседе с автором программы «Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным российский министр иностранных дел заявил, что тройное рукопожатие лидеров на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) показывает общность целей и интересов трех стран.

«Демонстрация того, что три великих державы, представляющие три великих цивилизации, осознают общность своих интересов по целому ряду направлений», — сказал руководитель ведомства.

При этом он отметил, что мнения лидеров не по всем вопросам совпадают на 100 процентов, однако «налицо тенденция к тому, чтобы Китай, Россия, Индия развивали свое партнерство, извлекая взаимную выгоду из тех направлений, где у нас одинаковые интересы».

Лавров добавил, что эти интересы заключаются в развитии экономики, решении социальных задач и повышении благосостояния граждан России, Китая и Индии.

Ранее Зарубин сообщил, что Путин и Моди ехали к месту двусторонней встречи в Китае на автомобиле Aurus. Журналист уточнил, что российский лидер уступил свое место в автомобиле индийскому коллеге.