Отказ Владимира Зеленского приехать в Москву для переговоров по разрешению ситуации на Украине показывает, что украинский лидер действует в парадигме глупого и трусливого человека, рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Китае предложил Зеленскому приехать в Москву. Украинский лидер ответил категорическим отказом.

«Зеленский действует в парадигме глупого и трусливого человека, желающего затянуть боевые действия, чтобы, прячась за чужими спинами, продолжать обогащаться на чужом горе», — подчеркнул Рогов.

По его мнению, у политика не хватает ума понять, что предложение Путина — последний шанс для украинского лидера для общения с официальной Москвой.

Рогов уточнил, что чем больше Зеленский будет затягивать с вопросом начала диалога по мирному урегулированию украинского конфликта, тем больше вероятность, что в Россию он сможет прибыть «не в Москву для переговоров, а уже в Магадан для явки с повинной».

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что отказ Зеленского от поездки в Москву показывает, что украинский лидер «затеял опасный пинг-понг».

Глава комитета разъяснил, что украинский лидер продолжает «жонглировать жизнями простых» людей, паясничает, изворачивается с тем, чтобы максимально затянуть процесс урегулирования и «пустить пыль в глаза» президенту США Дональду Трампу.