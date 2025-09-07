Кадыров раскрыл позицию по остановке боевых действий в зоне СВО

Кадыров: мир возможен, когда Украина станет регионом России
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в интервью РИА Новости, что мир, по его мнению, возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России.
Кроме того, он признался, что не считает себя сторонником остановки боевых действий в зоне спецоперации, так как, по его словам, прекращать их нам сегодня не выгодно.
Ранее он сообщил об отправлении в зону СВО новой группы добровольцев из Чечни.
В конце июля Кадыров в Telegram написал пост о врагах и внутренних переменах.