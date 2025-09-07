Кадыров раскрыл позицию по остановке боевых действий в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в интервью РИА Новости, что мир, по его мнению, возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России.

Кроме того, он признался, что не считает себя сторонником остановки боевых действий в зоне спецоперации, так как, по его словам, прекращать их нам сегодня не выгодно.

«Цели и задачи СВО взяты не с потолка — это гарантия безопасности всей нашей страны. Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России», — отметил Кадыров.

Ранее он сообщил об отправлении в зону СВО новой группы добровольцев из Чечни.

В конце июля Кадыров в Telegram написал пост о врагах и внутренних переменах.