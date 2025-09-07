Песков назвал цели Бразилии в тарифных войнах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме, что Бразилия использует все возможные механизмы, в том числе БРИКС, для обмена мнениями по поводу тарифных войн США и выработки единых подходов.

«Конечно, они задействуют все возможные механизмы международного взаимодействия, в том числе такой важной для всех стран-участниц, как БРИКС, с тем, чтобы обсудить подобную ситуацию и выработать единый подход, обменяться мнениями», — сказал Песков.

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков ранее выразил уверенность, что тарифные войны американского президента Дональда Трампа станут фактором не разобщения, а сплочения БРИКС.

Также сообщалось, что президент Бразилии Лула да Силва санкционировал начало консультаций и разработки ответных мер на пошлины США в рамках закона об экономической взаимности.