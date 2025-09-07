Песков: все собеседники Путина в мире приветствуют его диалог с Трампом

Зарубежные лидеры, с которыми общается президент России Владимир Путин, приветствуют его диалог с лидером США Дональдом Трампом и попытки мирного урегулирования ситуации на Украине.

Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В целом диалог между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами на высшем уровне приветствуется всеми собеседниками Путина. Все поддерживают усилия, которые предпринимаются, по поискам урегулирования мирными средствами», — сказал он.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее выразил уверенность, что мирные переговоры по украинскому конфликту проходят благодаря диалогу между Россией и США.

Советник президента России, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков также отметил, что Путин и Трамп сблизили позиции, фактически улучшив отношения.