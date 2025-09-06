Владимир Зеленский боится личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение выразил каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.

Он предположил, что президент России всё ещё надеется на дипломатическое решение украинского конфликта путём переговоров.

«Он общается со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского, который должен быть больше всех заинтересован в сохранении своей страны и народа. Зеленский боится такой встречи», — отметил Адель.

По его словам, Зеленский привык действовать в связке с западными лидерами, а в Москве ему пришлось бы говорить с Путиным один на один.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что глава киевского режима отказывается ехать в российскую столицу из-за позиции политиков в ЕС.