InfoBRICS: Зеленский боится лично встретиться с Путиным
Владимир Зеленский боится личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение выразил каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.
Он предположил, что президент России всё ещё надеется на дипломатическое решение украинского конфликта путём переговоров.
По его словам, Зеленский привык действовать в связке с западными лидерами, а в Москве ему пришлось бы говорить с Путиным один на один.
Зеленский позвал Путина в Киев
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что глава киевского режима отказывается ехать в российскую столицу из-за позиции политиков в ЕС.