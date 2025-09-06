Посол РФ: Россия никогда не разрушала отношения с Германией

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Россия никогда не разрушала "мостов" с Германией, российская сторона надеется, что здравомыслие немцев поспособствует восстановлению отношений между двумя странами.

"Мы не сторонники и никогда не разрушали никаких мостов. Нам искренне жаль, что кому-то пришло в голову на Западе эти отношения заморозить, поставить на холод, как говорится, на лед, потому что то, что было создано, имеет совершенно уникальный характер", - сказал Нечаев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о политическом курсе нового правительства ФРГ в отношении РФ. "Повторю, мы ничего не разрушали", - констатировал он.

"Мы надеемся, что здравомыслие немцев, а у нас с немецким народом нет проблем, оно востребует восстановления этих отношений. Видимо, в какой-то новой ипостаси, в новом качестве", - подчеркнул дипломат. Однако запрос на это в германском обществе, по словам посла РФ, "есть и в политическом классе, и среди рядовых граждан".

"Мы это знаем, мы это видим, и с нашей стороны, я думаю, такие встречные действия могли бы быть предприняты в том понимании, что и немецкие политики к этому будут готовы", - констатировал Нечаев.

Он напомнил, что "российско-, а раньше советско-германские отношения развивались в послевоенное время весьма и весьма ярко, по-партнерски, на основе доверия". Дипломат добавил, что был создан уникальный каркас двусторонних отношений во всех возможных областях. "Многое из того, чего Германии удалось добиться в политической сфере благодаря позиции честного маклера, посредника в отношениях между Россией и Советским Союзом и Западом в энергетическом и экономическом плане, придало Германии значительный вес в Европейском союзе", - резюмировал посол России.