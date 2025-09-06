Кадыров назвал улицу Грозного в честь российского генерала

Глава Чечни Рамзан Кадыров переименовал Социалистическую улицу Грозного. Об этом он написал в Telegram.

По словам Кадырова, улица будет носить имя Героя России, замкома Ленинградского военного округа генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева.

Как объявил глава региона, улицу назвали в честь Абачева за военные заслуги генерала и подвиги в зоне спецоперации.

Ранее Кадыров назвал не посещенное им место в Чечне. По его словам, ему до сих пор не довелось побывать в селе Харкарой Веденского района.