Кремль: график Путина не предполагает отдыха после долгой поездки

График президента России Владимира Путина не предполагает отдыха после долгой поездки и на следующую неделю уже заполнен рабочими мероприятиями.

Об этом сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, нет», — ответил он на вопрос, предполагается ли отдых у Путина после возвращения в Москву.

По словам Пескова, в Москве у Путина уже есть рабочая программа, расписанная на неделю.

Ранее Путин посетил ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре — одно из ведущих предприятий авиационного, космического и наземного двигателестроения, которое входит в холдинг «Объединённая двигателестроительная корпорация» госкорпорации «Ростех».