Захарова назвала гномами-мутантами поддерживающих Киев лидеров ЕС
Лидеры стран Евросоюза, поддерживающие правительство Украины, похожи на «гномов-мутантов», заявила на полях ВЭФ-2025 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.
Ранее экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с журналистами сравнила европейских лидеров на встрече с президентом США Дональдом Трампом с «семью гномами».
Захарова заметила, что в старой сказке семь гномов помогали Белоснежке, поддерживали ее, окружили заботой.
По ее оценке, на встрече с американским президентом были «гномы из другой сказки». Они активно выступали против Трампа, не слышат то, о чем он говорит, придерживаются ультралиберальных установок, уточнила дипломат.
Захарова: Европа буквально "профукала" собственный континент
Представитель МИД пояснила, что слова Трампа о необходимости урегулирования украинского кризиса до сих пор не поддерживаются со стороны ЕС, «ни коллективно, ни персонально, ни бюрократией».
«Я не говорю об отдельных деятелях, отдельных странах, и я не говорю о народах, я говорю о режимах, которые как раз и были там представлены. Поэтому, мне кажется, это какие-то такие уже гномы-мутанты», — резюмировала Захарова.
Ранее представитель МИД сообщила, что страны ЕС не сумели сохранить собственный континент и больше не заводят разговоров о демократии.