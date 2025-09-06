Захарова назвала гномами-мутантами поддерживающих Киев лидеров ЕС

Лидеры стран Евросоюза, поддерживающие правительство Украины, похожи на «гномов-мутантов», заявила на полях ВЭФ-2025 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с журналистами сравнила европейских лидеров на встрече с президентом США Дональдом Трампом с «семью гномами».

Захарова заметила, что в старой сказке семь гномов помогали Белоснежке, поддерживали ее, окружили заботой.

По ее оценке, на встрече с американским президентом были «гномы из другой сказки». Они активно выступали против Трампа, не слышат то, о чем он говорит, придерживаются ультралиберальных установок, уточнила дипломат.

Захарова: Европа буквально "профукала" собственный континент

Представитель МИД пояснила, что слова Трампа о необходимости урегулирования украинского кризиса до сих пор не поддерживаются со стороны ЕС, «ни коллективно, ни персонально, ни бюрократией».

«Я не говорю об отдельных деятелях, отдельных странах, и я не говорю о народах, я говорю о режимах, которые как раз и были там представлены. Поэтому, мне кажется, это какие-то такие уже гномы-мутанты», — резюмировала Захарова.

Ранее представитель МИД сообщила, что страны ЕС не сумели сохранить собственный континент и больше не заводят разговоров о демократии.