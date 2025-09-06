Слуцкий прокомментировал отказ Зеленского приехать в Москву

Отказ Владимира Зеленского от предложения приехать в Москву, от встречи с президентом России Владимиром Путиным, показывает, что украинский лидер «затеял опасный пинг-понг», рассказал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее СМИ сообщили, что глава России предложил Зеленскому посетить Москву с тем, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Украинский лидер ответил категорическим отказом.

«Серьезно? [Президент Франции Эммануэль] Макрон с [канцлером ФРГ Фридрихом] Мерцем не велят? Амбивалентное поведение. То Зеленский театрально и напоказ настаивает на встрече с Владимиром Путиным, то также демонстративно отказывается от вполне реальных вариантов для ее проведения», — заметил Слуцкий.

По его оценке, Зеленский находится в настоящее время не в том положении, чтобы не то, что диктовать, а даже пытаться диктовать условия лидеру ядерной державы.

Глава комитета отметил, что украинский лидер продолжает «жонглировать жизнями простых» людей, паясничает, изворачивается с тем, чтобы максимально затянуть процесс урегулирования и «пустить пыль в глаза» президенту США Дональду Трампу.

Европейские покровители Зеленского и он сам не желают мира на Украине, констатировал Слуцкий. Он уточнил, что реальную позицию украинского лидера «уже видят в Вашингтоне».