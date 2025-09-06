В Кремле назвали врагов России

Иностранные компании, спонсировавшие вооруженные формирования Украины, стали врагами для России, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, представитель Кремля раскрыл перспективы возвращения западных компаний на российский рынок на полях ВЭФ -2025.

Москва будет вести уважительный диалог с брендами, которые при уходе с ее рынка выполнили все обязательства, заметил пресс-секретарь. Он добавил, что «тем, кто поступил непорядочно, будет дорого вернуться».

«Те, кто финансировал ВСУ, — это третья история. И, конечно, эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться», — подчеркнул Песков.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что многие европейские компании ушли с российского рынка по политическим соображениям. Он уточнил, что ряд фирм желает вернуться в Россию, но ждет. пока «отпадут всякие ограничения».