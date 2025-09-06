Глава Чечни опроверг информацию о личном самолете

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию в СМИ о том, что у него есть личный самолет, на котором он летает на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

По словам чиновника, отпуск он берет в священный для мусульман месяц Рамадан, чтобы посвятить все свое внимание Аллаху.

Кадыров добавил, что у него нет личных самолетов, в Эмиратах он бывает раз в году в связи с экономическими вопросами.

«Пока у нас нет таких развитых отношений, как хотелось бы. Но мы все равно ищем по арабскому миру различные пути, чтобы выйти на партнера по экономике», — добавил глава Чечни.

В начале августа сообщалось, что сын Кадырова Адам посетил место встречи делегаций России и ОАЭ. Он присутствовал на переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Кадыров-старший вошел в состав российской делегации.