Спецпредставитель президента РФ оценил отношения России и Китая

На фоне роста товарообмена между РФ и КНР, увеличения спроса на товары, появилась потребность в реализации проекта Русского дома — культурного-торгового центра в Китае, заявил на ВЭФ-2025 сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. Об этом пишет РИА Новости.

ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

«Растут поставки китайских товаров — например автомобилей, как легковых, так и грузовых. Одновременно мы видим, как стремительно растет спрос на российскую продукцию в Китае, увеличиваются онлайн продажи, открываются офлайн магазины. Объем поставок в денежном эквиваленте вырос более чем в пять раз», — разъяснил Титов.

Сопредседатель заметил, что организация предлагает реализовать проект Русский Дом — центр, который станет важной площадкой для популярных российских брендов, будет содействовать продвижению культурных обменов.

Титов также предложил обратиться к правительствам России и КНР с инициативой по платежным системам WEChat, AliPlay, СПБ, МИР. Он добавил, что необходимо разрешить китайские платежные системы AliPay и WeChat Pay в России и российские системы СБП и МИР в Китае.