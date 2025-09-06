Нескольких дней вряд ли хватит, чтобы детализировать объемную инициативу КНР о глобальном управлении.

Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Детализация — это уже дело последующих периодов. За несколько дней детализировать такую важную, объемную инициативу вряд ли можно», — сказал представитель Кремля, общаясь с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

1 сентября китайский лидер Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выдвинул инициативу о создании более справедливой и равноправной системы глобального управления. Она состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия государств в глобальном управлении вне зависимости от их мощи и размера.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает данную инициативу Пекина. Как он отметил, российские власти заинтересованы в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений.