Кадыров рассказал, где еще не успел побывать в Чечне
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в беседе с журналистами РИА Новости признал, что побывал не во всех населенных пунктах региона, не раскрыл его для себя полностью.
Репортеры попросили главу республики рассказать о самом любимом месте для отдыха, его особенностях.
Кадыров заметил, что намеревается посетить Харкарой — местность в горах Веденского района, в которой еще не побывал. Он добавил, что там есть башни, небольшой древний город, крепость.
«Может и звучит странно, но я до сих пор не раскрыл для себя всю республику со всеми её прелестями», — признал глава Чечни.
Кадыров заметил, что Чечня — везде разная и везде красивая, в республике есть «очень завораживающие места, интересные маршруты, где можно отдохнуть от души и для души».