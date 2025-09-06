Захарова: Европа буквально "профукала" собственный континент

Европа не сумела сохранить собственный континент, она его буквально "профукала". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Вы посмотрите, как в одну секунду они просто закрыли вот эту вот правочеловеческую лавочку, теперь они к ней не возвращаются. Они практически свели на нет разговоры о демократии, которую только они знают, как развивать, потому что они не сумели сохранить Европу. То есть свой собственный континент они профукали. Это факт", - отметила она.

Захарова указала, что теперь народы Азии, Африки, Латинской Америки рассказывают западноевропейцам, как можно было бы урегулировать ситуацию на европейском континенте.

Захарова рассказала об «ахиллесовой пяте» Запада

"Это, конечно, абсолютное фиаско для тех, кто считает себя золотым миллиардом, исключительными, цивилизованными", - подчеркнула дипломат.

"Эти страны сами себе позволили войти в пике экономического развития. Про промышленность, науку вообще не говорю в контексте Европейского Союза. Но, помимо всего прочего, они стали фактором трагических событий на своем собственном континенте. Это те страны, которые обычно поучали всех остальных, как им жить. Приходили с правочеловеческой повесткой в Азию, учили африканцев, как развивать демократию, почему-то лезли в Латинскую Америку, а сами у себя под носом создали такую гуманитарную катастрофу, из которой не знают даже, как и выбираться. Я думаю, что вот эта ситуация, конечно, фантастическая", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Полный текст интервью будет опубликован в 17:00 мск.