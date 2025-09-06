Песков: ушедший бизнес пока не возвращается, но свято место пусто не бывает
Ушедшие из России западные компании пока не возвращаются, но освободившимися нишами интересуются компании из других государств.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на ВЭФ.
«Тот бизнес, который ушёл, — он не возвращается», — цитирует его ТАСС.
При этом Песков подчеркнул, что свято место пусто не бывает.
«Поэтому, разумеется, бизнес из других стран проявляет большой интерес, особенно к тем нишам, которые освободились после ухода больших западных компаний», — заключил он.
Ранее президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что многие ушедшие из России компании хотят вернуться.