В МИД России ответили на отказ Зеленского ехать в Москву

Украинский лидер Владимир Зеленский не поедет в Москву, поскольку Европу ему платит «за войну».

Об этом в своем Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Почему для Зеленского это «на приемлемо»?! Может потому что для него сам вариант мирного урегулирования неприемлем? Европейцы ему платят не за мир, а за продолжение войны», — подчеркнул он.

Зеленский просил встречу с Путиным, напомнил Мирошник, однако сам же и отказывается, несмотря на гарантии его личной безопасности со стороны России.

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) отметил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

Зеленский в интервью телеканалу ABC заявил, что не поедет в Москву.