В Кремле рассказали об изменении международных отношений

Сейчас мир находится в транзитарном периоде, когда идет трансформация всей системы международных, правовых и экономических отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, беседуя с журналистами РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу Китая о новом глобальном управлении, которая была выдвинута в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Песков отметил важность данного предложения, когда происходит трансформация отношений между странами.

Как заявил Песков ранее, Россия не собирается разворачиваться с Востока, поскольку это было бы ошибкой. Официальный представитель Кремля обратил внимание на тенденцию объединения государств Глобального Юга, которые не намерены «жить под диктовку кого-то в однополярном мире».