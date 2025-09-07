Советник Путина рассказал о его договоренности с Трампом

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп предотвратят третью мировую войну.

«Сталин, Рузвельт и Черчилль победили во Второй мировой войне. Путин и Трамп предотвратят третью мировую войну», — написал он в соцсети Х.

Ранее советник президента России, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков отметил, что Путин и Трамп сблизили позиции, фактически улучшив отношения.

Также он подчеркнул, что нормализация отношений России и США ускорит урегулирование на Украине.