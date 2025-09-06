Официальная позиция Москвы относительно резких высказываний канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес России получила оценку зарубежных экспертов. Китайское издание NetEase, проанализировав заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, пришло к выводу, что реакция Кремля была жесткой и демонстрирует нежелание мириться с риторикой Берлина.

«Побежденная страна осмелилась выдвигать угрозы России», – возмущаются авторы китайского издания.

«АБН24» пишет, что поводом для развития текущей дипломатической полемики стали недавние заявления германского канцлера, который позволил себе ряд резких оценок в отношении российской экономики и лично президента Владимира Путина. Китайские обозреватели обратили внимание на то, что ответ Кремля последовал незамедлительно и был весьма жестким.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию для журналистов, обратил внимание на то, что глава германского правительства позволяет себе множество нежелательных высказываний в адрес России и ее руководства. На этом фоне, как подчеркнул представитель Кремля, мнение и слова Фридриха Мерца более не будут приниматься во внимание при формировании внешнеполитического курса Москвы.

По мнению китайских аналитиков, такая позиция является чрезвычайно болезненной для Берлина, который со времени объединения страны стремится играть одну из ключевых ролей на мировой арене. Фридрих Мерц, как отмечается в публикации, видит себя новым лидером, способным консолидировать вокруг себя европейские страны. Решение России полностью игнорировать его риторику фактически ставит под сомнение амбиции немецкого канцлера и минимизирует его потенциальную роль в урегулировании международных вопросов.

Китайские журналисты также напомнили своим читателям исторический контекст взаимоотношений двух стран, отметив вклад Москвы в разгром нацистской Германии восемь десятилетий назад. В материалах издания указывается, что российские средства массовой информации подвергли позицию Берлина насмешкам, расценив угрозы как следствие переоценки ФРГ собственных возможностей и влияния на мировой арене. Таким образом, текущий инцидент выходит за рамки сиюминутной полемики, приобретая более глубокое историческое и символическое измерение.

