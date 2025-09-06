Путин и Трамп достигли важной договоренности

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о сближении позиций двух стран. Об этом рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков.

«ВЭФ проходит после очень важных событий, когда наш президент и президент Трамп договорились сблизить позиции», — передает слова Кобякова РИА Новости.

Он добавил, что это привело к улучшению российско-американских отношений. По его словам, это важное событие создало новый контекст для проведения Восточного экономического форума во Владивостоке.

Кобяков: заключать соглашения с придумывающим и меняющим правила Западом сложно

Кобяков подчеркнул, что переговоры лидеров двух стран, состоявшиеся в середине августа на Аляске, стали поворотным моментом в двусторонних отношениях. Он отметил, что достигнутые договоренности открывают возможности для практического сотрудничества.

Восточный экономический форум, на полях которого прозвучала эта оценка, проходит в Дальневосточном федеральном университете. Главной темой деловой программы стало сотрудничество во имя мира и процветания.