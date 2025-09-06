В Кремле высказались о предложении Китая по глобальному управлению

Инициатива Китая по глобальному управлению очень важна для современного этапа международных отношений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Собственно, это одна из очень важных инициатив, которые появляются в этом транзиторном периоде, в котором мы находимся», — сказал Песков в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

Он уточнил, что инициатива была выдвинута на саммите ШОС и теперь становится предметом серьезного обсуждения в международных кругах.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин представил инициативу по вопросам глобального управления на саммите ШОС, подчеркнув важность соблюдения международного права и равного участия всех стран. Президент России Владимир Путин охарактеризовал эти предложения как соответствующие интересам большинства государств и поддержал их на встрече в Пекине.