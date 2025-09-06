Советник Путина указал на сложности при заключении сделок с Западом

Заключение соглашений со странами Запада представляет собой сложный процесс. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков, передает РИА Новости.

«Если убрать ожидания хорошего, мы, конечно, знаем, что заключать соглашения с Западом даже на бумаге, с теми, кто сам придумывает правила игры, а потом их меняет, сложно», — сказал советник.

3 сентября президент России Владимир Путин заявил, что считает недопустимым тон Запада в вопросах экономического диалога. По его словам, с такой манерой «невозможно разговаривать».

Западу предрекли трагедию в самом ближайшем будущем

В этот же день глава государства заявил, что в обострении украинского кризиса виноваты западные страны, игнорировавшие интересы РФ в сфере безопасности. Путин напомнил, что Москва пыталась решить проблемы с Украиной мирным путем, но ее инициативы «были пущены под откос».

Ранее Путин обвинил Запад в использовании Украины для решения экономических вопросов.