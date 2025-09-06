Азия полностью переняла ключевые экономические и технологические функции, ранее принадлежавшие Западу, и в ближайшие пять лет Западная Европа утратит значение даже как рынок сбыта. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

«Азия окончательно забрала себе все функции Запада, Ближний Восток превратился в финансовый центр <...> технологии себе забрали китайцы, в этой сфере лет через пять Западная Европа вообще не нужна будет даже как рынок сбыта», — заявил Кобяков на итоговой пресс-конференции ВЭФ. По его словам, в азиатский регион переезжают богатые британцы.

Ранее Антон Кобяков уже отмечал, что Европа утратила суверенитет и самостоятельность в ключевых сферах, а глобальные центры силы сместились в восточные регионы. По его словам, Россия продолжает стратегически отстаивать свои интересы на мировой арене, в то время как страны Европы потерпели поражение в геополитическом противостоянии. Он также заявлял о желании прогрессивных стран сотрудничать с Россией.