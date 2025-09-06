Вести диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским не представляется возможным. Таким мнением поделился советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

«С узурпатором власти на Украине Зеленским диалог вести невозможно», — сказал Кобяков. Его слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что Запад мог бы это заметить, если бы имел «глаза и желание». По его словам, с начала СВО украинская армия потеряла 1,8 миллиона человек. Кобяков назвал это геноцидом украинцев, за который в ответе киевские власти вместе с британскими военными специалистами. Также он добавил, что мирные предложения главы Белого дома Дональда Трампа могли бы дать быстрый результат, если бы США, например, отключили Starlink. Тогда, по мнению советника российского лидера, все бы сразу закончилось.

Ранее Кобяков заявил, что заключать соглашения с западными странами становится все сложнее из-за непредсказуемости их позиций. Однако при этом он добавил, что восстановление нормальных отношений между Россией и Соединенными Штатами поспособствует более оперативному разрешению конфликта на Украине, пишет RT.