Великобритания одновременно заявляет о поддержке меньшинств и помогает нетерпимой к ним Украине. В лицемерии Лондон уличила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

По ее словам, Киев притесняет меньшинство, которое, на самом деле, и нельзя назвать меньшинством — русскоязычное население. Она подчеркнула, что русскоговорящие составляют большую часть населения Украины

«Британцы спонсируют и финансово, и оружием киевский режим, полностью уничтоживший какое-либо уважение к любым, например, языковым меньшинствам. Как это все умещается в одних головах — совершенно непонятно», — сказала дипломат.

Telegraph: сторонники правых и левых взглядов в Британии не поддерживают Украину

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев охарактеризовал обещания Запада Украине словом «bullshit». «Это чушь собачья, ересь, bullshit или просто shit», — сказал он.