Захарова: России необходимо идти "сложным путем" для сохранения культуры

В противовес Западу, который превращает культуру в мягкую силу, России следует идти другим, сложным путем, в противовес простоте, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, о чем она заявила на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Нам надо идти сложным путем. Простой путь, если мы будем рассматривать культуру как силу, инструмент влияния, точечные акции и так далее, – это путь в никуда», – цитирует ее ТАСС на деловом завтраке «Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения» в рамках ВЭФ.

По словам дипломата, «это очень сложный путь, это путь к сопротивлению», которым русская культура крепнет и множится в мировом пространстве.

«Именно это сопротивление нас и сделает сильными, и сделает так, чтобы нашу культуру нельзя было даже думать отменять и чтобы это формировало наш иммунитет во всех смыслах слова, чтобы эта культура была не ахиллесовой пятой, как на Западе, «дунь-плюнь-развалилась», или пришли другие люди, поменяют нескольких персонажей и вся культура превратилась в диаметрально противоположный, как они опять же говорят, нарратив. Это наш путь, сложный путь, но путь продолжения культуры», – подчеркнула Захарова.

X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

