Захарова рассказала об «ахиллесовой пяте» Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подход Запада, который создал мягкую силу и инструментарий влияния вместо культуры, стал его ахиллесовой пятой. Об этом сообщает ТАСС.

© Global Look Press

По словам дипломата, США самостоятельно присвоили себе право считаться лидером в сфере массовой, поп- и кинокультуры современности. Захарова отметила, что многие страны согласились с этой точкой зрения, определили аналогичную роль и для своей культуры, обозначив ее понятием «мягкой силы».

«И это их ахиллесова пята, потому что именно так они к культуре относятся» — сказала Захарова на деловом завтраке «Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По ее словам, инициатива должна стать механизмом продвижения отечественных проектов, создания цепочек совместного производства и повышения инвестиционной привлекательности страны.

