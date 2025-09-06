В России оценили «министерство войны» Трампа

Переименование Пентагона в «министерство войны» в США отражает тенденцию Запада на «мир через силу».

Об этом РИА Новости заявил член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.

«Это переименование отражает общий тренд в западной политике, а именно курс на «мир через силу»», — подчеркнул он.

В этой связи Яковенко предположил, что речь сегодня идет о демонтаже всей послевоенной системы с опорой на ООН и принципы ее Устава.

Трамп говорил, что подписал указ о переименовании министерства обороны Соединенных Штатов (Пентагон) в министерство войны.

По его словам, название ведомства «министерство обороны» — слишком либеральное, «министерство войны» больше подходит, «учитывая положение дел в мире».

Стало известно о недовольстве Пентагона переименованием

Глава Пентагона Пит Хегсет в свою очередь добавил, что США после переименования министерства войны в 1947 году не одержали победу ни в одном крупном конфликте.