Членство Финляндии в НАТО не может не иметь последствий для ее отношений с Россией. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Это их решение, это их суверенное решение, безусловно, но это повлечет последствия», — сказал он.

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. К настоящему моменту в блок входит 32 страны.

2 сентября президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию The Economist заявил, что Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость.

18 августа во время встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме Стубб выражал уверенность, что конфликт на Украине может быть решен так же, как это произошло в 1944 году для Финляндии. Он отметил, что финны тогда смогли найти решение, и оно будет найдено в 2025 году.