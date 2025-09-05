Медведев рассказал, как ему звонил президент Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб в годы своего премьерства предлагал созваниваться замглавы Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, который в то время возглавлял российское правительство. Об этом Медведев рассказал в беседе с ТАСС.

«Он такой энергичный парень, какую бы должность ни занимал. Он там и министром иностранных дел был, много чего говорил и потом премьер-министром был, даже звонил мне, предлагал созваниваться», — объяснил политик.

Так он прокомментировал активные попытки Стубба вмешаться в ситуацию вокруг украинского конфликта.

18 августа во время встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме Стубб выразил уверенность, что конфликт на Украине может быть решен так же, как это произошло в 1944 году для Финляндии. Он отметил, что финны тогда смогли найти решение, и оно будет найдено в 2025 году.

Ранее финский президент в беседе с французскими журналистами заявил, что обладает «всей критической информацией» о России, но при этом спит спокойно.