Захарова высмеяла еврокомиссара из-за слов о России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла датского еврокомиссара по энергетике и жилищному строительству Дана Йоргенсена из-за слов о полном отказе от российских энергетических ресурсов. Пост дипломат разместила в Telegram-канале.
Йоргенсен ранее заявил, что будет стремиться заключить соглашение о постоянном отказе от энергоресурсов из России во время председательства Дании в Европейском союзе (ЕС). В частности, он отметил, что Европейская комиссия (ЕК) хочет добиться, чтобы на территорию сообщества не попало «ни одной молекулы» российских углеводородов.
19 июня представитель ЕК Анна-Кайса Итконен признала факт того, что в Европе неспособны отличить российский газ, который поставляется в ЕС, от газа из других регионов, и поэтому намерена искать другие способы запрета ввоза топлива из России.