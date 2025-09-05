Медведев назвал инициативы коалиции по Украине «чушью собачьей»
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал инициативы «коалиции желающих» по Украине как «чушь собачью» и bullshit.
«Это чушь собачья, ересь. То, чем они занимаются — выражаясь на английском языке — bullshit или просто shit», — заявил Медведев в беседе с журналистами.
Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сказал RT, что без учёта позиции России трудно прийти к долгосрочному миру на Украине.