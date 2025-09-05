Медведев: Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военную активность рядом с РФ

Финляндия, Норвегия и Польша усиливают военную активность вблизи российской территории. Кроме того, из-за членства Финляндии в Североатлантическом альянсе Россия изменит военный подход к обустройству границы с ней. Об этом в пятницу, 5 сентября, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

— Мы в любом случае будем готовиться к тому, что изменилось — и в наших отношениях тоже. Потому что мы не можем игнорировать тот факт, что Финляндия в настоящий момент является участником Североатлантического альянса. Это предопределяет и изменение наших военных подходов к обустройству границы и к отражению возможных недружественных актов, — заявил Медведев во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.

Он добавил, что России нужно повысить надежность защиты государственной границы в связи с усилением военной активности балтийских стран, запись его выступления была опубликована на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Генеральный директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми выразил надежду на достижение «справедливого» мира на Украине для восстановления стабильности в финской экономике. По его словам, Финляндия ощутила экономические последствия российско-украинского конфликта «сильнее всех европейских стран».