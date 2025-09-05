Песков неожиданно высказался о мессенджере Max

Мошенники могут использовать все мессенджеры, даже национальный мессенджер Max, для своих преступлений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме.

На вопрос о возможности полного запрета в России зарубежных мессенджеров с появлением российского Max Песков ответил, что это должны решать специалисты. При этом он выразил свое мнение: "Я не понимаю, в чем разница, потому что мошенники также пользуются что Telegram, что Max".

"Я не понимаю контекст этих обсуждений, искренне не понимаю. Какая разница? Так же Max будут использовать", - заметил представитель Кремля в интервью ТАСС.

Напомним, Песков также заявил, что Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) должны остаться в России.