Трамп заявил, что США «потеряли» Россию из-за одной страны
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты утратили влияние на Индию и Россию, которые, по его словам, оказались в орбите Китая. Сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social, сопроводив пост совместным фото с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Нарендрой Моди.
СМИ ранее писали, что Трамп намерен не портить отношения с Путиным, об этом он говорил своим советникам.
Кремль видит конструктивные усилия Трампа по украинскому урегулированию
Отмечается, что ещё в первый срок пребывания на посту Трамп подчеркивал важность поддержания мирных отношений с Россией и Путиным, контролирующем ядерный арсенал.
