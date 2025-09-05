Трамп заявил, что США «потеряли» Россию из-за одной страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты утратили влияние на Индию и Россию, которые, по его словам, оказались в орбите Китая. Сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social, сопроводив пост совместным фото с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Нарендрой Моди.

«Похоже, мы потеряли Индию и Россию в пользу Китая, самого темного и бездонного. Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе!» — написал американский лидер.

СМИ ранее писали, что Трамп намерен не портить отношения с Путиным, об этом он говорил своим советникам.

Кремль видит конструктивные усилия Трампа по украинскому урегулированию

Отмечается, что ещё в первый срок пребывания на посту Трамп подчеркивал важность поддержания мирных отношений с Россией и Путиным, контролирующем ядерный арсенал.

