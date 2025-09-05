Лавров обратился с призывом к Японии

Россия настойчиво призывает власти Японии признать в полном объеме итоги Второй мировой войны, а также долю ответственности Токио за развязывание мирового конфликта.
Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова организаторам и участникам торжественного заседания по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
"Итоги Второй мировой войны на Тихом океане, в том числе Акт о капитуляции Японии, стали неотъемлемой составной частью послевоенного Ялтинско-Потсдамского миропорядка. Настойчиво призываем японские власти в полном объеме признать международно-правовые последствия победы союзных государств, а также свою долю ответственности за развязывание мирового конфликта. Совместно с нашими единомышленниками продолжим разноплановую просветительскую и военно-мемориальную деятельность, направленную на выявление новых свидетельств преступлений официального Токио в 1930-е - 40-е годы", - отметил Лавров в приветствии, опубликованном на сайте МИД России.