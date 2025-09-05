Лавров обратился с призывом к Японии

Россия настойчиво призывает власти Японии признать в полном объеме итоги Второй мировой войны, а также долю ответственности Токио за развязывание мирового конфликта.

Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова организаторам и участникам торжественного заседания по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.