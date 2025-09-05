В Госдуме высказались о возможной передаче Азербайджаном истребителей Украине

Российская сторона должна изучить информацию о возможной передаче Азербайджаном Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей МиГ-29. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник «Ленте.ру».

По его словам, советские истребители могли попасть на территорию Украины любым путем.

«Я думаю, дипломаты должны разбираться в этой истории, и соответствующие структуры, полагаю, уже понимают, как попало все это оружие на Украину из Азербайджана», — заявил депутат.

До этого аналитики проекта The War Zone писали о том, что Украина могла пополнить парк истребителей МиГ-29 за счет поставок из Азербайджана. По их данным, в сети появилось фото украинского МиГ-29, окрашенного в камуфляж, который традиционно используется Военно-воздушными силами Азербайджана.

В августе стало известно, что Азербайджан направит Украине $2 млн на гуманитарную помощь в виде электрооборудования. В Госдуме в качестве ответных мер предложили запретить импорт азербайджанских товаров, а также «разгромить диаспоры и ударить» по этническим ОПГ и их бизнесу в России. Также российские парламентарии объяснили, что произойдет, если Баку снимет эмбарго на поставки вооружения Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».