Посольство РФ обвинило Великобританию в международном воровстве

Передача Великобританией доходов от замороженных российских активов Украине является продолжением «традиций банального воровства на международном уровне». Об этом РИА Новости заявили в посольстве РФ в Лондоне.

В диппредставительстве отметили, что подобные действия стали визитной карточкой Великобритании «ещё с колониальных времён».

«Однако таким «традициям» нет оправдания», - подчеркнули в посольстве.

В Европе усомнились в конфискации замороженных российских активов

Ранее глава британского Минобороны Джон Хили заявил, что Лондон направил на военную помощь Киеву более 1,3 млрд долларов, которые были получены от использования замороженных российских активов, сообщает RT.