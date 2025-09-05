Володин дал характеристику главы сильного государства

Руководитель сильной страны должен быть опытным и мудрым. Характеристику главы государства дал председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова передает РИА Новости.

По его словам, для серьезных политиков также важны профессионализм и компетенции, а также умение отстаивать государственную позицию.

«Все страны, которые многого добились, их президенты — они откуда? Пришли из детского садика? Молодежь пришла на Украину — видите, чем кончилось. Ряд европейских стран тоже видите. Для сильной страны у главы государства должен быть опыт, мудрость», — подчеркнул Володин, добавив, что эти характеристики приходят с годами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что постоянно думает о преемнике, однако выбор будет за россиянами. По его мнению, в стране должны появиться несколько человек, способных добиться доверия народа.