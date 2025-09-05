Конфликт между Россией и НАТО, особенно в связи с ситуацией на Украине, начался из-за неспособности альянса учитывать интересы РФ. Это стало ключевым фактором, спровоцировавшим украинский кризис, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По словам сенатора, когда генсек НАТО Марк Рютте задается вопросом о том, почему Запад должно интересовать мнение России об иностранных войсках на Украине, он «исчерпывающим образом подтверждает обоснованность неприятия Россией действий НАТО в целом и на Украине в частности».

«В такой позиции - одна из главных первопричин конфликта», - подчеркнул Косачев.

По словам сенатора, именно последовательный отказ НАТО учитывать интересы России в Европе, особенно вблизи ее границ, стал причиной украинского кризиса.

Киев, следуя примеру Польши и стран Балтии, позиционирует себя как «линию фронта» НАТО на российском направлении. Альянс, в свою очередь, видит в этой геополитической игре возможность для своего выживания и возрождения, добавил Косачев.