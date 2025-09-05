Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни примет участие в саммите БРИКС, который состоится по видеосвязи.
Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью на Восточном экономическом форуме.
Ранее СМИ писали, что Бразилия намерена созвать внеочередной онлайн-саммит БРИКС. По данным бразильских СМИ, встреча запланирована на 8 сентября, а лидер страны Лула да Силва намерен обсудить с партнерами угрозы многополярному мироустройству и общий ответ на тарифные меры и санкции США.