В Госдуме объяснили отказ Зеленского от поездки в Россию

Владимир Зеленский не готов к личному диалогу с российским лидером Владимиром Путиным и поездке в Москву, так как на встрече должен обсуждаться договор о перемирии. Такое мнение высказал News.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее президент России Владимир Путин на итоговой конференции в Пекине сообщил о том, что согласен лично встретиться с Владимиром Зеленским и пригласил его в Москву. А сегодня в ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил о том, что готов дать Зеленскому и киевским представителям стопроцентную гарантию безопасности, если они решат приехать в российскую столицу.

В свою очередь Зеленский отказался ехать на встречу в Москву. О своем решении он объявил во время совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном.

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, Зеленский просто не готов к встрече с Путиным.

«Это должна быть не просто встреча, а подготовленные переговоры. А на переговорах должен обсуждаться договор о перемирии, который пока не готов. Мы видим, какое давление оказывает на Зеленского ряд европейских стран, в первую очередь Великобритания и Франция. На сегодняшний момент я думаю, что Зеленский не готов к переговорам», - пояснил парламентарий.

При этом, по его словам, Россия всегда была готова к мирному урегулированию ситуации на Украине.

Путин назвал лучшее место для переговоров с Украиной

Напомним, что на Украине с 24 февраля 2022 года проходит российская специальная операция. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов консультаций, однако украинская сторона вышла из процесса мирного урегулирования. И Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, предусматривающее отказ от диалога с президентом России.

Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле были возобновлены в мае 2025 года по инициативе российского лидера. После второго раунда Владимир Зеленский называл продолжение дипломатических встреч в Стамбуле «бессодержательным».