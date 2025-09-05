Вероятность проведения переговоров России с Украиной в Москве оценили

Встреча в Москве с украинской стороной для урегулирования конфликта не состоится, считает политолог Александр Асафов. Вероятность проведения переговоров в российской столице он оценил в беседе с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Ранее президент России Владимир Путин назвал Москву лучшим местом для переговоров с Украиной по урегулированию конфликта.

«Путин показал, что может сделать шаг навстречу своим партнерам по переговорам и поехать даже на Аляску, хотя в планах этого не было, это не обсуждалось и так далее. И здесь с точки зрения проявления готовности к конструктивному обсуждению без страха, без каких-то надежд на группу поддержки, которая летала с ним к [президенту США Дональду] Трампу, [президент Украины Владимир] Зеленский, соответственно, мог бы этот жест сделать. Но очевидно, что у него задачи другие, цели другие, и поэтому, конечно, эта встреча в Москве, по крайней мере, пока без дополнительного давления Трампа не состоится», — поделился политолог.

До этого президент России пригласил Владимира Зеленского в Москву для встречи по просьбе американского президента Дональда Трампа. Беседа на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена и вести к позитивным результатам, подчеркнул он. В ответ на это глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что встреча двух стран может состояться в Австрии, Ватикане, Швейцарии, Турции и в государствах Персидского залива.