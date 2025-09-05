Решение России уйти с Востока было бы ошибкой, она не сбирается никуда разворачиваться.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит «Аргументы и факты».

«Никуда Россия разворачиваться не собирается, это было бы ошибкой. Она, в сущности, и была на Востоке. Процессы трансформации в мире приводят к тому, что государства Глобального Юга объединяются вокруг общего видения необходимости изменения всей системы международных отношений. Они не намерены жить под диктовку кого-то в однополярном мире», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков указал на то, что страны Глобального Юга объединяются в видении того, что необходимо руководствоваться «духом, принципами и Уставом ООН». Он отметил, что Россия развивает партнерство с Китаем и со всеми другими странами региона, которые «тоже заинтересованы в том, чтобы поддерживать дружеские отношения с Москвой».