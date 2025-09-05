Очередную встречу коалиции желающих, прошедшую в Париже, активно обсуждают.

В том числе и сами украинцы. Многие из них сходятся во мнении: такие сходки нынешних европейских лидеров ничего хорошего Украине давно не сулят.

- Когда выбрали Трампа, мы надеялись, что он быстро найдет способ приструнить шакалов, которые подливают масло в огонь и настаивают на продолжении боевых действий, - написала одна из жительниц Сумской области Татьяна. – Но теперь мы понимаем, что и Трамп – не Господь Бог! Разжигатели бойни очень боятся остаться не удел, и будут стравливать славян до последнего. Они понимают: «кормушка» для них закроется, если на Украине наступит мир. А простой народ давно его ждет.

Парижская встреча «коалиции желающих» привела к неожиданному результату. Представители киевской хунты, наверняка, надеялись, что таким образом чувство патриотизма в обществе усилится, но на деле все вышло по-другому. В соцсетях люди активно обсуждают не возможную помощь киевскому режиму от Европы, а грядущие территориальные изменения на Украине. Кажется, уже даже всем понятно: если бойня продолжится, то границы снова изменятся.

- Даже политологи говорят, что при продолжении СВО Украине придется отдать и Одессу, и Николаев, и всю территорию до Днепра, - пишет другая жительница Украины. – Хотя, может, это и к лучшему. Наша жизнь на Украине – череда неприятных сюрпризов: не знаешь, чего ждать дальше. Живем, как на пороховой дочке. Может, наши дети будут от таких прелестей жизни избавлены.

К слову, именитый эрудит и уроженец Одессы Анатолий Вассерман согласен с теми, кто считает, что при продолжении СВО карта Украина серьезно изменится. Он уверен, что в будущем и Одесса, и другие регионы станут частью нашей страны.

Российский генерал заявил о скором изменении границы России

- Рано или поздно все земли, которые сейчас считаются частью террористической организации Украина, войдут в состав России, - пояснил Анатолий Александрович в беседе с корреспондентами «Московского комсомольца». – Еще в тот момент, когда специальная военная операция только-только началась, у меня спрашивали, чем она закончится. Я отвечал всегда так: «Краков брать не будем». Я и сейчас считаю, что Краков - земля иностранная и нам не нужная. А вот все земли до нынешних западных границ пока еще Украины рано или поздно, так или иначе, несомненно, вернутся в Россию. Я, конечно, хочу, чтобы это случилось рано, чем поздно.

Между тем цены на Украине растут словно грибы. Продавцы, как говорят, вынуждены ежедневно менять ценники. На днях местная блогер побывала на одном из рынков в Харькове и ужаснулась стоимостью продуктов питания.

- Сало уже стоит триста гривен (600 рублей), - сокрушается она. – «Обалдеть просто»: других слов я и не подберу. Куда мы катимся?

К слову, аналитики считают, что это только начало. В случае продолжения боевых действий цены на Украине еще повысятся, причем существенно.