Песков объяснил, как должны выглядеть гарантии для России
Гарантии для Москвы следует оформить в юридически обязывающие документы. Об этом 5 сентября заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что верить на слово никому нельзя.
Как писала «Парламентская газета», Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заверил, что при достижении договоренностей Москвы исполнит их в полном объеме. Гарантии безопасности, по словам главы государства, необходимо выработать и для России, и для Украины.
